По информации источника, футболист был на карандаше у скаутов "Спартака", по нему велась работа, но Мбабу не был приоритетным вариантом на позицию правого защитника. После Евро-2020, агенты 26-летнего игрока предлагали его услуги нескольким клубам, в том числе и "Спартаку". Отмечается, что сумма трансфера могла составить 7-8 млн евро, а футболист хотел зарабатывать 2,5 млн евро за сезон в московском клубе.
Защитник Кевин Мбабу перешел в "Вольфсбург" из швейцарского "Янг Бойз" в 2019 году. Сумма трансфера составила 9,2 млн евро. Контракт игрока с "волками" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает Мбабу в 12 млн евро.
В текущем сезоне футболист провел 5 матчей в немецкой Бундеслиге, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Вольфсбург" Мбабу сыграл в 58 матчах, забив 3 гола.
В составе сборной Швейцарии 26-летний защитник провел 17 матчей.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартаку" предлагали защитника "Вольфсбурга" Мбабу в летнее трансферное окно
Московский "Спартак" мог приобрести защитника "Вольфсбурга" и сборной Швейцарии Кевина Мбабу.
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