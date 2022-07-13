"Постоянно говорю ему, чтобы валил из "Байера". Азмун пошутил о взаимоотношениях с Луневым

Нападающий "Байера" Сердар Азмун рассказал об отношениях с одноклубником Андреем Луневым.
Фото: ФК "Байер"
"Он мне не нравится. Мы вообще не разговариваем. Я ему постоянно говорю: "Вали отсюда!".

Ха-ха! Шучу, шучу! Конечно, он мой лучший друг! И в "Зените" он был моим лучшим другом. В Леверкузене мы тоже всегда вместе, стараемся быть рядом друг с другом. У нас замечательные отношения", - сказал Азмун.

Нападающий Сердар Азмун выступал за "Зенит" с 2019 по 2022 год. В зимнее трансферное окно иранец перешел в "Байер", подписав контракт с "аспириновыми" до лета 2027 года. В минувшем сезоне Азмун провел за "Байер" 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Вратарь Андрей Лунев защищал цвета "Зенита" с 2017 по 2021 год. Из петербургского клуба он перебрался в "Байер", за который в сезоне-2021/22 провел лишь 2 официальных матча. Его соглашение с немецким клубом рассчитано до 2023 года.

Источник: Sport24


Азмун Лунев Байер Бундеслига
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