- Вижу ли свое будущее в "Байере"? На данный момент без игровой практики - нет. Я хочу играть. Мы сейчас будем разговаривать с руководством "Байера", посмотрим, что они скажут. У меня есть действующий контракт. Но я хочу играть в футбол. Где? В идеале, конечно, Европа, - приводит слова Лунева Sport24.
31-летний российский вратарь Андрей Лунев подписал контракт с немецким "Байером" в июле 2021 года после завершения срока действия соглашения с петербургским "Зенитом". В своем первом сезоне за клуб из Леверкузена голкипер сыграл 2 матча во всех турнирах, пропустив 2 гола, в нынешнем сезоне - 1 матч немецкой Бундеслиги (2 пропущенных гола).
Лунев: без игровой практики не вижу своего будущего в "Байере"
Российский голкипер "Байера" Андрей Лунев ответил на вопрос о своих перспективах в клубе.
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