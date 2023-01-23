"Выиграть конкуренцию у Градецки — капитана команды, которому прощаются очень грубые ошибки, — практически невозможно. Наверное, Андрею пришло время перейти в менее именитый клуб, где он сможет применить все то, чему научился", — цитирует Кафанова "РБ Спорт".
Лунев подписал контракт с "Байером" в 2021 году. В предыдущем сезоне футболист защищал ворота команды в одном матче немецкой Бундеслиги, в текущем розыгрыше чемпионата он также появлялся на поле лишь раз.
"Байер" по итогам 16-ти туров национального первенства располагается на 9-м месте в турнирной таблице.
Кафанов – о Луневе в "Байере": выиграть конкуренцию у Градецки невозможно. Пора в менее именитый клуб
Тренер вратарей сборной России и "Ростова" Виталий Кафанов поделился мнением о статусе голкипера Андрея Лунева в "Байере".
Фото Global Look Press