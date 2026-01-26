"Бавария" приняла решение по Кейну - источник

"Бавария" хочет сохранить в команде форварда Гарри Кейна и уже начала обсуждать с игроком новый контракт.

Фото: ФК "Бавария"

Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.



По информации источника, мюнхенцы ведут официальные переговоры с форвардом и рассматривают продление соглашения ещё на несколько лет. Факт диалога с футболистом подтвердил спортивный директор "Баварии" Макс Эберль.



Также отмечается, что сам Кейн не против остаться в Мюнхене и продолжить выступления за клуб.



Нападающий играет за "Баварию" с лета 2023 года.