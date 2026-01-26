Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Бавария" приняла решение по Кейну - источник

"Бавария" хочет сохранить в команде форварда Гарри Кейна и уже начала обсуждать с игроком новый контракт.
Фото: ФК "Бавария"
Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По информации источника, мюнхенцы ведут официальные переговоры с форвардом и рассматривают продление соглашения ещё на несколько лет. Факт диалога с футболистом подтвердил спортивный директор "Баварии" Макс Эберль.

Также отмечается, что сам Кейн не против остаться в Мюнхене и продолжить выступления за клуб.

Нападающий играет за "Баварию" с лета 2023 года.

