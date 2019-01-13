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Клаудио Маркизио: конечно, хотел бы поиграть в "Ювентусе" с Роналду

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио отметил, что хотел бы сыграть в новом "Ювентусе".

Маркизио, который перешел в петербургский клуб летом 2018 года, всю свою карьеру выступал за итальянскую команду. Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" также в летнее трансферное окно 2018 года из мадридского "Реала", в котором провел девять лет.

"Конечно, я хотел бы поиграть за "Ювентус" с Криштиану, но теперь это в прошлом. Теперь я в "Зените", у нас есть важные цели, мы хотим выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов. Надеюсь, у "Ювентуса" будет хороший сезон в Лиге чемпионов", - цитирует Маркизио Sky Sport Italia.

"Газета.ру"
Теги: Маркизио Зенит Ювентус Роналду Серия А
Сегодня, 21:21
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(1)
#4  Morder   (Сегодня, 21:54)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Старенький он уже для Юве
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 21:51)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А играешь с Заболотным.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  fd65   (Сегодня, 21:42)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Беги, Клаудио, беги..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 21:23)
  • -6
  •  (8)
online

ща Кокорин выйдет, он на уровне с Роналду, любой бомж подтвердит
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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