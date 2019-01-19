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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Наполи" отказался продавать Кулибали за 105 миллионов евро
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что отклонил этой зимой предложение по защитнику Калиду Кулибали.
Он отметил, что предложение превышало 100 миллионов евро.
"Я уже отклонил предложение в размере 105 миллионов, но не стану называть клуб, который его сделал. Мы готовы рассматривать только самые неприличные по своим размерам предложения", – цитирует Corriero dello Sport Де Лаурентиса.
"Спорт-Экспресс"
Он отметил, что предложение превышало 100 миллионов евро.
"Я уже отклонил предложение в размере 105 миллионов, но не стану называть клуб, который его сделал. Мы готовы рассматривать только самые неприличные по своим размерам предложения", – цитирует Corriero dello Sport Де Лаурентиса.
"Спорт-Экспресс"
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