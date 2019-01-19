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"Наполи" отказался продавать Кулибали за 105 миллионов евро

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что отклонил этой зимой предложение по защитнику Калиду Кулибали.

Он отметил, что предложение превышало 100 миллионов евро.

"Я уже отклонил предложение в размере 105 миллионов, но не стану называть клуб, который его сделал. Мы готовы рассматривать только самые неприличные по своим размерам предложения", – цитирует Corriero dello Sport Де Лаурентиса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Наполи Кулибали Серия А
Сегодня, 17:16
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#1  plast  Спб (Сегодня, 17:37)
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больше 100 лямов евро за защитника это уже неприлично, тот кто такое прдлагал , купит за 20 средлнего защитника и будет вполне нормально жить.
вон робертсон и Трент Александер-Арнольд были год назад меньше 10 ялмов а щас уже оба ближе к 50
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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