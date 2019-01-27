Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 20 47
3 Интер 20 40
4 Милан 20 34
5 Рома 20 33
6 Лацио 20 32
7 Аталанта 20 31
8 Сампдория 20 30
полная таблица

Интер (Италия)

Торино20:0027.01.19Интер
Интер0 - 019.01.19Сассуоло

Милан (Италия)

Милан22:30Наполи
Дженоа0 - 221.01.19Милан

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"Интер" и "Милан" хотят подписать Янника Карраско

"Интер" и "Милан" рассматривают возможность приобретения полузащитника китайского "Далянь Ифан" Янника Карраско, утверждает Football Italia.

Отмечается, что сам Карраско хочет вернуться в Европу. Ранее сообщалось о вероятности перехода хавбека в "Арсенал", но лондонцы передумали из-за больших финансовых запросов игрока.
Теги: Серия А Интер Милан Карраско
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