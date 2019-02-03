"Фиорентина" в меньшинстве обыграла "Кьево"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|8
|Лацио
|20
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Сассуоло
|21
|29
|11
|Парма
|21
|28
|12
|Торино
|20
|27
|...
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Фиорентина (Италия)
|Удинезе
|03.02.19
|Фиорентина
|Кьево
|3 - 427.01.19
|Фиорентина
Кьево (Италия)
|Эмполи
|02.02.19
|Кьево
|Кьево
|3 - 427.01.19
|Фиорентина
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"Фиорентина" в меньшинстве победила "Кьево" в матче 21-го тура чемпионата Италии (4:3).
Чемпионат Италии
21 тур
"Кьево" – "Фиорентина" 3:4
Голы: Мурьель, 4, Бенасси, 26, Стемпиньски, 38, Пеллисье, 60 (пен.), Кьеза, 79, 86, Джорджевич, 89
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович (Цесар, 30), Ярошински, Хетемай, Ригони, Депаоли, Лери (Барба, 70), Джаккерини, Пеллисье, Стемпиньски (Джорджевич, 78)
"Фиорентина": Лафон, Лорини (Чеккерини, 80), Уго, Песселья, Ганцко, Бенасси, Верету, Нергор (Жерсон, 46), Кьеза, Мурьель, Симеоне (Дабо, 61)
Предупреждения: Бенасси, 19, Джаккерини, 25, Соррентино, 27, Ригони, 47
Удаления: Бенасси, 59
Чемпионат Италии
21 тур
"Кьево" – "Фиорентина" 3:4
Голы: Мурьель, 4, Бенасси, 26, Стемпиньски, 38, Пеллисье, 60 (пен.), Кьеза, 79, 86, Джорджевич, 89
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович (Цесар, 30), Ярошински, Хетемай, Ригони, Депаоли, Лери (Барба, 70), Джаккерини, Пеллисье, Стемпиньски (Джорджевич, 78)
"Фиорентина": Лафон, Лорини (Чеккерини, 80), Уго, Песселья, Ганцко, Бенасси, Верету, Нергор (Жерсон, 46), Кьеза, Мурьель, Симеоне (Дабо, 61)
Предупреждения: Бенасси, 19, Джаккерини, 25, Соррентино, 27, Ригони, 47
Удаления: Бенасси, 59
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