Серия А 2018/19

# Команда И О
8 Лацио 20 32
9 Фиорентина 21 30
10 Сассуоло 21 29
11 Парма 21 28
12 Торино 20 27
...
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
полная таблица

Фиорентина (Италия)

Удинезе03.02.19Фиорентина
Кьево3 - 427.01.19Фиорентина

Кьево (Италия)

Эмполи02.02.19Кьево
Кьево3 - 427.01.19Фиорентина

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"Фиорентина" в меньшинстве обыграла "Кьево"

"Фиорентина" в меньшинстве победила "Кьево" в матче 21-го тура чемпионата Италии (4:3).

Чемпионат Италии

21 тур

"Кьево" – "Фиорентина" 3:4

Голы: Мурьель, 4, Бенасси, 26, Стемпиньски, 38, Пеллисье, 60 (пен.), Кьеза, 79, 86, Джорджевич, 89

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович (Цесар, 30), Ярошински, Хетемай, Ригони, Депаоли, Лери (Барба, 70), Джаккерини, Пеллисье, Стемпиньски (Джорджевич, 78)

"Фиорентина": Лафон, Лорини (Чеккерини, 80), Уго, Песселья, Ганцко, Бенасси, Верету, Нергор (Жерсон, 46), Кьеза, Мурьель, Симеоне (Дабо, 61)

Предупреждения: Бенасси, 19, Джаккерини, 25, Соррентино, 27, Ригони, 47

Удаления: Бенасси, 59
Теги: Фиорентина Кьево Серия А
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