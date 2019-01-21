Криштиану Роналду - в старте "Ювентуса" на матч с "Лацио"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|20
|40
|4
|Милан
|21
|35
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|20
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
Ювентус (Италия)
|Лацио
|22:30
|Ювентус
|Ювентус
|3 - 021.01.19
|Кьево
Лацио (Италия)
|Лацио
|22:30
|Ювентус
|Наполи
|2 - 120.01.19
|Лацио
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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
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"Ювентус" и "Лацио" объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Италии.
"Ювентус": Щенсны - Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру - Джан, Бентанкур, Матюиди - Коста, Дибала, Роналду.
"Лацио": Стракоша - Пароло, Баштуш, Уоллас, Раду, Лулич - Аьберто, Лейва, Миленкович - Иммобиле, Корреа.
"Ювентус": Щенсны - Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру - Джан, Бентанкур, Матюиди - Коста, Дибала, Роналду.
"Лацио": Стракоша - Пароло, Баштуш, Уоллас, Раду, Лулич - Аьберто, Лейва, Миленкович - Иммобиле, Корреа.
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