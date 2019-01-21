Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 20 56
2 Наполи 21 48
3 Интер 20 40
4 Милан 21 35
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 20 32
9 Фиорентина 21 30
полная таблица

Ювентус (Италия)

Лацио22:30Ювентус
Ювентус3 - 021.01.19Кьево

Лацио (Италия)

Лацио22:30Ювентус
Наполи2 - 120.01.19Лацио

Новости партнеров

Криштиану Роналду - в старте "Ювентуса" на матч с "Лацио"

"Ювентус" и "Лацио" объявили составы на матч 21-го тура чемпионата Италии.

"Ювентус": Щенсны - Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру - Джан, Бентанкур, Матюиди - Коста, Дибала, Роналду.

"Лацио": Стракоша - Пароло, Баштуш, Уоллас, Раду, Лулич - Аьберто, Лейва, Миленкович - Иммобиле, Корреа.
Теги: Роналду Ювентус Лацио Серия А
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