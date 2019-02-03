Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
полная таблица

Милан (Италия)

Рома03.02.19Милан
Милан0 - 026.01.19Наполи

Наполи (Италия)

Наполи02.02.19Сампдория
Милан0 - 026.01.19Наполи

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Пентек дебютировал в стартовом составе "Милана" и сразу оформил дубль в ворота "Наполи"

Один из лучших бомбардиров Серии А, проводящий первый сезон в Италии, феерично начал новый этап карьеры. Только что перешедший в "Милан" из "Дженоа" польский нападающий Кшиштоф Пентек впервые вышел в стартовом составе "россонери" и уже на 10-й минуте открыл счёт, а позже увеличил преимущество "Милана". Благодаря этим голам хозяева победили в кубковом матче "Наполи".

Кубок Италии

1/4 финала

"Милан" – "Наполи" 2:0

Голы: Пёнтек, 10, 27


"Милан": Доннарумма, Абате, Мусаккио, Романьоли, Лашальт, Бакайоко, Кессье, Пакета (Родригес, 85), Кастильехо, Пёнтек (Кутроне, 79), Борини (Чалханоглу, 60)

"Наполи": Мерет, Малку (Кальехон, 85), Гулам, Максимович, Кулибали, Диавара (Мертенс, 58), Зелиньски, Аллан (Уна, 46) Руис, Милик, Инсинье

Предупреждения: Малку, 29, Милик, 35, Кулибали, 40
Теги: Милан Наполи Пентек
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