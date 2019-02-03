Пентек дебютировал в стартовом составе "Милана" и сразу оформил дубль в ворота "Наполи"

Кубок Италии



1/4 финала



"Милан" – "Наполи" 2:0



Голы: Пёнтек, 10, 27

Один из лучших бомбардиров Серии А, проводящий первый сезон в Италии, феерично начал новый этап карьеры. Только что перешедший в "Милан" из "Дженоа" польский нападающий Кшиштоф Пентек впервые вышел в стартовом составе "россонери" и уже на 10-й минуте открыл счёт, а позже увеличил преимущество "Милана". Благодаря этим голам хозяева победили в кубковом матче "Наполи".: Доннарумма, Абате, Мусаккио, Романьоли, Лашальт, Бакайоко, Кессье, Пакета (Родригес, 85), Кастильехо, Пёнтек (Кутроне, 79), Борини (Чалханоглу, 60): Мерет, Малку (Кальехон, 85), Гулам, Максимович, Кулибали, Диавара (Мертенс, 58), Зелиньски, Аллан (Уна, 46) Руис, Милик, Инсинье: Малку, 29, Милик, 35, Кулибали, 40