Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может перейти в другой клуб из-за скандала, связанного с расизмом.
По информации Calciomercato, Бонуччи может пополнить ряды мадридского "Реала".
Скандал на почве расизма произошел в туринском клубе после матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри". Бонуччи заявил, что его партнер по команде Мойзе Кин сам виноват в том, что на него агрессивно реагировали трибуны. По словам защитника, форвард добился этого своим вызывающим поведением.
На сторону Кина встали сразу несколько именитых футболистов, в том числе Рахим Стерлинг и Марио Балотелли. Бонуччи обвинили в расизме, и защитнику пришлось извиняться за свои слова.
По информации Calciomercato, Бонуччи может пополнить ряды мадридского "Реала".
Скандал на почве расизма произошел в туринском клубе после матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри". Бонуччи заявил, что его партнер по команде Мойзе Кин сам виноват в том, что на него агрессивно реагировали трибуны. По словам защитника, форвард добился этого своим вызывающим поведением.
На сторону Кина встали сразу несколько именитых футболистов, в том числе Рахим Стерлинг и Марио Балотелли. Бонуччи обвинили в расизме, и защитнику пришлось извиняться за свои слова.
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