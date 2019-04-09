Италия Серия А 2018/19 
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Дженоа
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может перейти в другой клуб из-за скандала, связанного с расизмом.

По информации Calciomercato, Бонуччи может пополнить ряды мадридского "Реала".

Скандал на почве расизма произошел в туринском клубе после матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри". Бонуччи заявил, что его партнер по команде Мойзе Кин сам виноват в том, что на него агрессивно реагировали трибуны. По словам защитника, форвард добился этого своим вызывающим поведением.

На сторону Кина встали сразу несколько именитых футболистов, в том числе Рахим Стерлинг и Марио Балотелли. Бонуччи обвинили в расизме, и защитнику пришлось извиняться за свои слова.
Теги: Бонуччи Ювентус Серия А
Сегодня, 20:29
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