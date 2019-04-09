Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи может перейти в другой клуб из-за скандала, связанного с расизмом.По информации Calciomercato, Бонуччи может пополнить ряды мадридского "Реала".Скандал на почве расизма произошел в туринском клубе после матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри". Бонуччи заявил, что его партнер по команде Мойзе Кин сам виноват в том, что на него агрессивно реагировали трибуны. По словам защитника, форвард добился этого своим вызывающим поведением.На сторону Кина встали сразу несколько именитых футболистов, в том числе Рахим Стерлинг и Марио Балотелли. Бонуччи обвинили в расизме, и защитнику пришлось извиняться за свои слова.