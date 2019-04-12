Италия Серия А 2018/19 
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Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью?

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо признал, что у его команды есть проблемы с исполнением стандартов.

"Я согласен с теми, кто говорит, что мы не исполняем стандартные положения как следует. Но если Чалханоглу и Сусо не могут поднять мяч, что я могу поделать? Может, мне стоять рядом с ними с плетью?" - цитирует Гаттузо Calciomercato.
Теги: Гаттузо Милан Серия А
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