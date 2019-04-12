Дженнаро Гаттузо: у "Милана" есть проблемы со стандартами. Но мне что, стоять рядом с плетью?

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо признал, что у его команды есть проблемы с исполнением стандартов."Я согласен с теми, кто говорит, что мы не исполняем стандартные положения как следует. Но если Чалханоглу и Сусо не могут поднять мяч, что я могу поделать? Может, мне стоять рядом с ними с плетью?" - цитирует Гаттузо Calciomercato.