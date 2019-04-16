Футболист "Лацио" оскорбил миланского журналиста в инвалидной коляске

Хавбек итальянского "Лацио" Лукас Лейва после гостевой игры 32-го тура чемпионата Италии с "Миланом" оскорбил одного из миланских представителей прессы, который находился в инвалидной коляске.По информации Il Messaggero, наблюдатели встречи отметили в своих сообщениях стычку между футболистом и журналистом Уго Аллеви.Отмечается, что бразильский игрок сказал Аллеви: "Просто сиди и молчи".Это произошло после игры, в который "Лацио" уступил миланцам, пропустив единственный мяч в концовке встречи на 79-й минуте.