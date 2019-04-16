Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Футболист "Лацио" оскорбил миланского журналиста в инвалидной коляске

Хавбек итальянского "Лацио" Лукас Лейва после гостевой игры 32-го тура чемпионата Италии с "Миланом" оскорбил одного из миланских представителей прессы, который находился в инвалидной коляске.

По информации Il Messaggero, наблюдатели встречи отметили в своих сообщениях стычку между футболистом и журналистом Уго Аллеви.

Отмечается, что бразильский игрок сказал Аллеви: "Просто сиди и молчи".

Это произошло после игры, в который "Лацио" уступил миланцам, пропустив единственный мяч в концовке встречи на 79-й минуте.

"Газета.ру"
Теги: Лацио Серия А
Сегодня, 16:34
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