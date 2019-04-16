Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Футболист "Лацио" оскорбил миланского журналиста в инвалидной коляске
Хавбек итальянского "Лацио" Лукас Лейва после гостевой игры 32-го тура чемпионата Италии с "Миланом" оскорбил одного из миланских представителей прессы, который находился в инвалидной коляске.
По информации Il Messaggero, наблюдатели встречи отметили в своих сообщениях стычку между футболистом и журналистом Уго Аллеви.
Отмечается, что бразильский игрок сказал Аллеви: "Просто сиди и молчи".
Это произошло после игры, в который "Лацио" уступил миланцам, пропустив единственный мяч в концовке встречи на 79-й минуте.
"Газета.ру"
По информации Il Messaggero, наблюдатели встречи отметили в своих сообщениях стычку между футболистом и журналистом Уго Аллеви.
Отмечается, что бразильский игрок сказал Аллеви: "Просто сиди и молчи".
Это произошло после игры, в который "Лацио" уступил миланцам, пропустив единственный мяч в концовке встречи на 79-й минуте.
"Газета.ру"
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