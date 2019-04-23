Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Источник: "Юве" хочет пригласить Иско и Крооса

Как сообщает Calcio Mercato, чемпионы Италии собираются этим летом подписать полузащитников "Реала" Иско и Тони Крооса. Ранее сообщалось, что футболисты не против сменить обстановку и покинуть Королевский клуб.

На данный момент "Реал" занимает третье место в Примере.
Теги: Реал Ювентус Иско Кроос
Сегодня, 08:12
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