Источник: "Юве" хочет пригласить Иско и Крооса

Как сообщает Calcio Mercato, чемпионы Италии собираются этим летом подписать полузащитников "Реала" Иско и Тони Крооса. Ранее сообщалось, что футболисты не против сменить обстановку и покинуть Королевский клуб.На данный момент "Реал" занимает третье место в Примере.