Милан Шкриниар продлит контракт с "Интером"

Защитник "Интера" Милан Шкриниар сообщил, что он продлит контракт с клубом."Как долго еще ждать продления контракта? Очень мало. Я хочу продолжить карьеру в "Интере", думаю, здесь мое будущее", - цитирует защитника DAZN.