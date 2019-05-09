"Интер" направил контракт Година в головной офис Серии А

Защитник "Атлетико" Диего Годин летом перейдет в "Интер", сообщает Corriere dello Sport."Интер" уже составил контракт для Година. Это будет двухлетнее трудовое соглашение с опцией продления сотрудничества еще на год. Годин с зарплатой 6,75 млн евро в год станет самым высокооплачиваемым игроком "Интера"."Интер" уже направил контракт Година в головной офис Серии А.