Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Новости партнеров

Андрей Шевченко: возможно, однажды придет мой черед возглавить "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу возможности в будущем возглавить "Милан".

"Милан" - один из клубов, ставших частью моей жизни. Но сейчас я работаю со сборной Украины, а Гаттузо делает большую работу в "Милан". Конечно, однажды я бы хотел возглавить этот клуб, потому что тесно связан с ним, болельщиками и бывшими партнерами. Возможно, однажды придет мой черед тренировать "Милан", - цитирует Шевченко Goal.
Теги: Шевченко Сборная Украины Милан
Сегодня, 14:26
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(1)
#2  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 14:42)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
видать корону плохо сделали, раз она так сильно на голву давит, что кислород к мозгу плохо поступает))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 14:32)
  • -1
  •  (5)
online

Не думай о секундах с высока...если ты не берёшь защитника В СБОРНУЮ ....который классно играет В ЗЕНИТЕ...ты зависимый от всего...ты не тренер...а ...полное Г...НО...ТИПА МЭР ..КИЕВА ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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