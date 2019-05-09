Андрей Шевченко: возможно, однажды придет мой черед возглавить "Милан"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался по поводу возможности в будущем возглавить "Милан"."Милан" - один из клубов, ставших частью моей жизни. Но сейчас я работаю со сборной Украины, а Гаттузо делает большую работу в "Милан". Конечно, однажды я бы хотел возглавить этот клуб, потому что тесно связан с ним, болельщиками и бывшими партнерами. Возможно, однажды придет мой черед тренировать "Милан", - цитирует Шевченко Goal.