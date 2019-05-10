Клаудио Раньери покинет "Рому" в конце сезона

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери подтвердил, что покинет свой пост по окончании сезона."Я пришел в "Рому", потому что хотел помочь клубу, а как болельщик был в восторге, когда получил звонок с таким предложением. Моя работа здесь продлится до конца этого сезона", – цитирует Раньери пресс-служба клуба.