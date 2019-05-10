Италия Серия А 2018/19 
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Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
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Клаудио Раньери покинет "Рому" в конце сезона

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери подтвердил, что покинет свой пост по окончании сезона.

"Я пришел в "Рому", потому что хотел помочь клубу, а как болельщик был в восторге, когда получил звонок с таким предложением. Моя работа здесь продлится до конца этого сезона", – цитирует Раньери пресс-служба клуба.
Теги: Раньери Рома
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