Руслан Малиновский может уйти в "Наполи" не меньше, чем за 10 миллионов евро

Сергей Серебренников, агент полузащитника "Генка" Руслана Малиновского, отметил, что игроком интересуются многие клубы."Малиновский обладает хорошими качествами. Его техника помогает команде играть быстрее. Что касается "Наполи", то нечестно называть клубы. Однако я ообщался со многими итальянскими и английскими командами."Генк" потребует за него не меньше 10 миллионов евро. Руслан должен сделать большой шаг вперед. Нас интересует не только участие в Лиге чемпионов, но также перспективы роста клуба. "Наполи" соответствует этим критериям", – цитирует Серебрянникова CalcioNapoli24.