Дженнаро Гаттузо отказался от долга "Милана" перед ним в 5,5 млн евро в пользу выплат служащим клуба

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отказался принять выплату, причитающуюся ему по контракту.Специалист настоял на том, чтобы вместо выплаты ему 5,5 млн евро деньги были направлены на зарплаты сотрудникам клуба, которые потеряли работу после отставки Гаттузо, сообщает CalcioMercato.Если бы Гаттузо был уволен, "Милан" бы задолжал ему 11 млн евро, оставшиеся по его контракту (5,5 млн евро после уплаты налога). Вместо этого он решил добровольно покинуть клуб, отказавшись от оплаты с просьбой о том, чтобы руководство использовало деньги для оплаты двухлетнего жалованья всех служащих клуба при нем.