Монтелла продолжит работу в "Фиорентине"
Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла продолжит работу на своем посту, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что специалист может уйти в отставку.
Монтелла был назначен тренером в апреле. После продажи клуба новому владельцу стало известно, что Монтелла находится под угрозой увольнения.
"Фиорентина" в прошлом сезоне заняла 16-е место в чемпионате Италии.
Ранее сообщалось, что специалист может уйти в отставку.
Монтелла был назначен тренером в апреле. После продажи клуба новому владельцу стало известно, что Монтелла находится под угрозой увольнения.
"Фиорентина" в прошлом сезоне заняла 16-е место в чемпионате Италии.