Монтелла продолжит работу в "Фиорентине"

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла продолжит работу на своем посту, сообщает пресс-служба клуба.Ранее сообщалось, что специалист может уйти в отставку.Монтелла был назначен тренером в апреле. После продажи клуба новому владельцу стало известно, что Монтелла находится под угрозой увольнения."Фиорентина" в прошлом сезоне заняла 16-е место в чемпионате Италии.