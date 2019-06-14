Монтелла продолжит работу в "Фиорентине"

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла продолжит работу на своем посту, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что специалист может уйти в отставку.

Монтелла был назначен тренером в апреле. После продажи клуба новому владельцу стало известно, что Монтелла находится под угрозой увольнения.

"Фиорентина" в прошлом сезоне заняла 16-е место в чемпионате Италии.
Теги: Монтелла Фиорентина
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