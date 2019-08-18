» » Марио Балотелли извинился перед бразильским клубом: спасибо, "Фламенго"

Марио Балотелли извинился перед бразильским клубом: спасибо, "Фламенго"

Нападающий Марио Балотелли обратился к болельщикам "Фламенго".

29-летний итальянец был близок к переходу в бразильский клуб, но в последний момент решил принять предложение "Брешии".

"Спасибо всем болельщикам "Фламенго" за теплые слова поддержки. Мне было очень приятно это услышать. Желаю вам всего наилучшего", — написал Балотелли в Instagram.

"СЭ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Балотелли Фламенго Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Андрей Тихонов: "Спартак" - фаворит в дерби с ЦСКА
Александр Зинченко: все забудут о 30 ударах "Манчестер Сити", но будут помнить результат
"Реал" планирует сделать еще одно предложение о покупке Погба в ближайшее время
Марио Балотелли извинился перед бразильским клубом: спасибо, "Фламенго"
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Андре Шюррле: уже стремлюсь понимать русскую речь, особенности менталитета
Роман Орещук: "Динамо" не контактировало с Рибери или его агентом. Это утка
Александр Егоров: у Ракицкого в матче с "Ахматом" одна желтая карточка 1
Георгий Черданцев: Малком пропустит шесть недель 12
Александр Егоров поблагодарил Сергея Семака 19
Александр Егоров - о словах Дзюбы: эмоции после игры вылились в такую реплику
Дмитрий Хохлов - о слабом втором тайме: Нойштедтер не готов играть полный матч, но его пришлось оставить
Гжегож Крыховяк: "Локомотив" готов составить "Зениту" конкуренцию в борьбе за чемпионство 4
Юрий Семин: казалось, что "Локомотив" не выберется из этой ситуации, но мы справились 1
Быстрый Филипп, забивные Миранчуки и полный Ордец. Оценки за матч «Динамо» – «Локомотив»
Андрей Кобелев: сейчас увольнять Хохлова из "Динамо" нельзя. Не все зависит от него 1
Сила воли, мастерство братьев. "Локомотив" - в топе, "Динамо" - в зоне стыков
Денис Глушаков: если бы "Зенит" выиграл, никто бы не поднимал вопрос о судействе 10
Роман Орещук: Джорджевич нам был интересен, но мы не потянули 3
"Локомотив" на выезде обыграл "Динамо" 56
"Барса" продолжает предлагать "ПСЖ" игроков за Неймара. На этот раз - Семеду.
"Марсель" хочет арендовать защитника "Барселоны"
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Каземиро: Бэйл очень важен для "Реала"
Юсупов и Шунин побывали в гостях у клубной студии "Динамо" и встретились с болельщиками
Евсеев покинул пресс-конференцию, сказав на ней всего лишь 13 слов 8
Кристиан Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом"
Сильвестр Игбун: подарили болельщикам радость, чувствую себя счастливым 2
Александр Беленов: считаю, что мы больше хотели выиграть, чем "Ростов"
Валерий Карпин: проиграли из-за своих ошибок 3
Все новости