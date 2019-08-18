Марио Балотелли извинился перед бразильским клубом: спасибо, "Фламенго"

Нападающий Марио Балотелли обратился к болельщикам "Фламенго".29-летний итальянец был близок к переходу в бразильский клуб, но в последний момент решил принять предложение "Брешии"."Спасибо всем болельщикам "Фламенго" за теплые слова поддержки. Мне было очень приятно это услышать. Желаю вам всего наилучшего", — написал Балотелли в Instagram.