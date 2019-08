Игрок "Ювентуса" поддержал горящую Амазонию: легкие нашей планеты в огне, вы должны что-то сделать

View this post on Instagram

El Amazonas se quema. El Amazonas no es de Sudamerica ?nicamente, es de todos. Su foresta son los pulmones de la Tierra, dan el 20% del oxigeno a nuestro planeta ?. El Amazonas es la foresta de todo el mundo y se est? quemando nuestro futuro, el #Amazonas no merece todo esto, la tierra no merece todo esto, entre todos tenes que hacer algo ??????#prayforamazonas #actforamazonia