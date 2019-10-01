Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан" при двух условиях

Главный тренер сборной Украины и бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.

Фото: украинская федерация футбола / ffu.ua

При этом Шевченко выставил несколько условий. Он готов приступить к работе не ранее ноября, потому что до этого сборной Украины предстоят важные матчи отбора к Евро-2020. Кроме того, 43-летний украинский специалист намерен сохранить пост главного тренера сборной своей страны и совмещать две должности.Пока неизвестно, устраивают ли условия Шевченко "Милан". Прежде всего, в клубе могут не захотеть ждать до ноября, отмечает источник.Еще одним потенциальным кандидатом на пост главного тренера "Милана" считается француз Руди Гарсия, который хорошо знает итальянский чемпионат по работе в "Роме".В 6 стартовых турах Серии А "Милан" набрал 6 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Россонери проиграли 4 из 6 матчей в начале сезона впервые за 81 год.