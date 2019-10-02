Маттейс де Лигт: я нашел свое место в "Ювентусе"

Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал, что смог адаптироваться в туринском клубе.Голландский футболист летом перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 75 млн евро."Я начинаю привыкать к стилю игры одноклубников. Обыграть "Байер" было приятно. Сейчас дела идут хорошо. Я был капитаном "Аякса", у меня было право голоса в команде. В новой команде мне пришлось искать свое место. Сейчас мне кажется, что я нашел его. Теперь я счастлив.У команды новый тренер, так что я не единственный, кому пришлось адаптироваться. К сожалению, начало сезона у меня не сложилось, но я прогрессирую каждый день. Хотелось бы играть идеально и без ошибок, но это невозможно", — цитирует де Лигта Daily Mail.