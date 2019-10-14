Зарплата Балотелли в "Брешии" может вырасти в 4 раза при двух условиях

Нападающий Марио Балотелли летом стал игроком итальянской "Брешии". По информации Corriere della Sera, 29-летний форвард зарабатывает 1 млн евро в год.При этом в его соглашении с клубом прописаны существенные бонусы — если в сезоне-2019/20 Балотелли забьет не менее 15 голов, а "Брешия" останется в Серии А, то оклад футболиста увеличится в 4 раза — до 4 млн евро за сезон. Если "Брешия" вылетит во вторую лигу, то контракт с Балотелли будет автоматически расторгнут.Также в контракте прописан пункт, согласно которому Балотелли может уйти бесплатно из "Брешии" в том случае, если его захочет приобрести одна лучших команд чемпионата Италии или топ-клуб из-за рубежа."Брешия" сейчас занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии.