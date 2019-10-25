Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре полузащитника Пауло Дибалы."Пауло – очень тихий парень, золотой мальчик, который вырос на наших глазах. Он — человек, который не любит много говорить. Вместо этого Дибала показывает всё на поле.Считают, что он провёл неудачный сезон в прошлом году, но нужно понимать, чего от него ждут. Если он играет центрального нападающего, забивает по 20 мячей за сезон. Но, если играет полузащитником, забивает пять мячей. И в этом ничего плохого нет.На мой взгляд, Пауло продолжает расти. У него была возможность уйти из команды, но он захотел остаться и прогрессировать. Не удивлюсь, если Дибала достигнет в "Ювентусе" тех же успехов, что Трезеге, Каморанези и Недвед", — цитирует Кьеллини Football Italia.