» » Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах

Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре полузащитника Пауло Дибалы.

"Пауло – очень тихий парень, золотой мальчик, который вырос на наших глазах. Он — человек, который не любит много говорить. Вместо этого Дибала показывает всё на поле.

Считают, что он провёл неудачный сезон в прошлом году, но нужно понимать, чего от него ждут. Если он играет центрального нападающего, забивает по 20 мячей за сезон. Но, если играет полузащитником, забивает пять мячей. И в этом ничего плохого нет.

На мой взгляд, Пауло продолжает расти. У него была возможность уйти из команды, но он захотел остаться и прогрессировать. Не удивлюсь, если Дибала достигнет в "Ювентусе" тех же успехов, что Трезеге, Каморанези и Недвед", — цитирует Кьеллини Football Italia.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кьеллини Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Погба из-за травмы не сыграет с "Норвичем"
Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован
Мёнхенгладбахская "Боруссия" потроллила Смоллинга из-за пенальти в Лиге Европы
Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах
Игнатьев: на игре "Локомотива" в матче со "Спартаком" может сказаться накопившаяся усталость
Ибрагимович: если я покину МЛС, никто не вспомнит, что это за лига
Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
К. Плиев — о Кокорине и Мамаеве: когда их закрыли на два месяца, сильно удивился 1
Зинченко перенес операцию на колене
Похоже, пиво вернут на стадионы. А кому-то хотелось и водку 2
Шпрыгин: фанатская поддержка сборной России умерла
Гончаренко не уйдет из ЦСКА в этом сезоне, считают букмекеры 2
Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"
Уткин: проблема ЦСКА заключается в Гинере 17
"Арсенал" продлил контракт с Костадиновым
Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии Whoscored
Голкипер "Краснодара" Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
Украинец Яремчук заявил, что не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России 8
Экс-игрок "Ман Сити" Родуэлл пройдёт медосмотр в "Роме". Он полгода без клуба
«Спартак» принёс больше еврокубковых баллов, чем ЦСКА. Российский футбол в этом сезоне - кошмар 16
Сульшер: не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной
Черышев назвал цель "Валенсии" на Лигу чемпионов
Сенников: Евсеев подрался со скандинавами и ушел прямо с игры через поля в неизвестном направлении 2
Морено: Месси не нужно тренировать, он сам и есть футбол
Бывший футболист сборной России рассказал, как Ходорковский убил льва 4
Скоулз: Озил мог бы стать решением проблем "Манчестер Юнайтед"
В Серии А задействуют антитеррористические устройства для борьбы с расизмом
Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: "Хватит!" 2
Бывший хавбек "Тоттенхэма": чтобы выиграть трофеи, Кейн должен перейти в "Сити"
Сенников: энергетика Губерниева просто зашкаливает. Час ночи? Мы должны жечь! 5
Все новости