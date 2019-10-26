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"Ювентус" не смог обыграть "Лечче"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Лечче" - 1:1.

Чемпионат Италии

9 тур

Голы: Дибала, 50 (пен.), Манкозу, 56 (пен.)

Лечче: Габриэл, Кальдерони, Россеттини, Лучионе, Меккарьелло (Рисполи, 72), Тахцидис, Петриччоне, Маер (Табанелли, 58), Манкозу, Бабакар, Фариас (Лападула, 46)

Ювентус: Щенсны, Лигт, Бонуччи, Данило (Куадрадо, 58), Сандро, Джан (Рабьо, 72), Пьянич (Хедира, 67), Бентанкур, Дибала, Бернардески, Игуаин

Предупреждения: Кальдерони, 13, Россеттини, 18, Манкозу, 75, Бернардески, 79, Лападула, 87


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Теги: Лечче Ювентус
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