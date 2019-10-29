"Ювентус" может оставить Буффона в составе до 2021 года

41-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон думает о том, чтобы выступать до конца сезона-2020/21, и туринский клуб готов обсудить продление контракта, сообщает Tuttosport.Вратарь вернулся в "Ювентус" прошлым летом, подписав однолетнее соглашение. Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, а минувший сезон провел в составе французского "ПСЖ". За парижскую команду голкипер отыграл 25 официальных матчей.В текущем сезоне Буффон провел 3 матча Серии А, в которых пропустил 2 гола.