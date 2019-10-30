Буффон повторил рекорд по числу матчей за "Ювентус" в Серии А

30 октября "Ювентус" благодаря пенальти на 5-й добавленной минуте вырвал победу у доигрывавшего встречу вдевятером "Дженоа" (2:1) в матче 10-го тура Серии А.Ворота туринцев в этой игре защищал 41-летний Джанлуиджи Буффон. Для голкипера этот матч стал 513-м за "Ювентус" в чемпионатах Италии (включая Серию B). По этому показателю Буффон (476 игр в Серии А и 37 матчей в Серии B) сравнялся с другой легендой туринского клуба — нападающим Алессандро Дель Пьеро (478 в Серии А и 35 в Серии B). Это рекордные цифры в истории бьянконери.