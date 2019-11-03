Тренер "Вероны": никакого расизма в отношении Балотелли не было

Главный тренер "Вероны" Иван Юрич отрицает, что в адрес нападающего "Брешии" Марио Балотелли болельщики скандировали расистские кричалки.Во время игры Балотелли хотел покинуть поле из-за расовых оскорблений. Из-за этого инцидента матч был приостановлен на несколько минут."Не боюсь сказать, что никаких расистских кричалок не было. Спросите у Балотелли — там ничего не было. Мне противен расизм, я буду первым, кто это осудит, если такое случится, но сейчас ничего не произошло.Болельщики провоцировали Марио насмешками и саркастическими песнопениями, но это не расизм. Остальное — ложь. Балотелли пнул мяч на трибуны, но это только его проблема", - цитирует Юрича Sky.