» » Лидеру фанатов "Вероны" из-за слов о Балотелли на 10 лет запретили посещать матчи команды

Лидеру фанатов "Вероны" из-за слов о Балотелли на 10 лет запретили посещать матчи команды

"Верона" на 10 лет запретила лидеру фанатского движения клуба Луке Кастеллини посещать матчи команды.

Напомним, матч 11-го тура Серии А между "Вероной" и "Брешией" (2:1) был омрачен расистским скандалом: болельщики хозяев оскорбляли форварда гостей Марио Балотелли, в результате чего тот пнул на трибуну мяч и собирался покинуть поле. Одноклубники уговорили форварда вернуться и доиграть встречу.

После игры Кастеллини написал в соцсетях, что Балотелли может считаться итальянцем только по паспорту, но настоящим итальянцем футболисту никогда не стать.

"Верона» опубликовала на официальном сайте клуба заявление, в котором слова Кастеллини были названы "идеями, противоречащими этическим принципам и ценностям клуба". В итоге на Луку наложили запрет на посещение игр "Вероны" до июня 2030 года.


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Теги: Верона Балотелли Серия А
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