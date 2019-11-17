Травма Пьянича оказалась несерьезной

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба клуба.29-летний хавбек получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2020 против Италии (0:3) и был заменен. По данным медицинской службы "Ювентуса", у футболиста диагностирована мышечная усталость. В ближайшие дни игрок будет отдыхать, однако он все еще может выйти на поле в матче 13-го тура Серии А против "Аталанты" (23 ноября).В нынешнем сезоне Пьянич провел 15 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.