Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в воскресенье провел полноценную тренировку, в то время как Адриен Рабьо и Алекс Садро занимались на поле отдельно от команды, сообщает пресс-служба туринцев.
Роналду в последнее время испытывал проблемы с коленом и пропустил гостевой матч 13-го тура Серии А с "Аталантой" (3:1).
В Бергамо травмы получили сразу три игрока "Ювентуса". Маттейс де Лигт повредил плечо, а Федерико Бернардески получил травму грудной клетки. Сроки их восстановления не приводятся. У Дугласа Косты выявлена травма мышц бедра, его возвращение в строй ожидается через 15 дней.
Sport24
Роналду возобновил тренировки, де Лигт, Бернардески и Дуглас Коста попали в лазарет
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