» » Маркизио - о 2-м месте "Ювентуса": не думаю, что у клуба неприятности

Маркизио - о 2-м месте "Ювентуса": не думаю, что у клуба неприятности

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что не видит проблемы во 2-м месте туринского клуба в чемпионате Италии. "Ювентус" на одно очко отстает от лидирующего "Интера".

"Серия А стала более интересной, но я не считаю, у "Юве" неприятности. Люди всегда находят недостатки, даже если ты выигрываешь 10 матчей подряд. В "Юве" к этому привыкли. Болельщикам приятно видеть конкуренцию в чемпионате", — сказал Маркизио журналистам.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Маркизио Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Милан" отказался от трансфера Ал. Миранчука
"Монако" одержал победу над "Тулузой"
"Сент-Этьен" разгромил "Ниццу"
Сборная России попала в корзину сеяных дивизиона B Лиги наций сезона-2020/21
Друг Слуцкого: две неудачи Леонида связаны с одними и теми же обстоятельствами
Игонин: Тедеско - молодой еще специалист. Может, перепрыгает, перебесится, и все будет нормально 3
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм": стартовые составы 1
Пике признан лучшим футболистом года в Каталонии
Гендиректор "Уфы" рассказал, где Евсеев будет проходить лечение после травмы
Рейнгольд - о наказании фаната за оскорбления Дзюбы: это беспредельщики 13
Алиссон - о призе Яшина: Месси мне сильно помог
Маркизио - о 2-м месте "Ювентуса": не думаю, что у клуба неприятности
Джикия - о знакомстве с Буффоном: он меня так встретил, будто мы с ним вместе где-то играли
VAR будет использоваться в стыковых матчах отбора Евро и квалификации ЧМ-2022
Венгер: Юнгберг предан "Арсеналу" и готов сделать все ради успеха клуба
Роналду: наше соперничество с Месси только начинается
Алаба впервые стал отцом
"Челси" намерен приобрести Санчо и готов установить новый трансферный рекорд
Зидан обсудил с руководством "Реала" покупку Погба
Анчелотти летом может вернуться в "ПСЖ"
СМИ: Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" 2
"Тоттенхэм" готов продать Эриксена в январе
Бэйл: я научился справляться с освистыванием болельщиков "Реала" 2
"Ювентус" хочет продлить контракт с Дибалой до 2024 года
Отец Гвардиолы не исключает возвращения сына на пост главного тренера "Барселоны"
"Спартак" за счет средств клуба окажет юридическую помощь заводящему 25
Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах 2
Суд запретил фанату "Спартака" посещение матчей на полтора года 17
Дичь продолжается: спартаковского заводящего увезли на допрос в Петербург, а потом на 1,5 года лишили футбола 36
КДК отменил жёлтую карточку Иванову в матче с "Рубином"
Все новости