Маркизио - о 2-м месте "Ювентуса": не думаю, что у клуба неприятности

Бывший полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио заявил, что не видит проблемы во 2-м месте туринского клуба в чемпионате Италии. "Ювентус" на одно очко отстает от лидирующего "Интера"."Серия А стала более интересной, но я не считаю, у "Юве" неприятности. Люди всегда находят недостатки, даже если ты выигрываешь 10 матчей подряд. В "Юве" к этому привыкли. Болельщикам приятно видеть конкуренцию в чемпионате", — сказал Маркизио журналистам.