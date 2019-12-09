Гаттузо договорился о контракте с "Наполи"

Дженнаро Гаттузо сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера "Наполи". Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.Гаттузо, последним местом работы которого был "Милан", согласовал с "Наполи" 18-месячный контракт. Дженнаро займет место Карло Анчелотти вне зависимости от того, выйдут ли неаполитанцы в плей-офф Лиги чемпионов.Ранее предполагалось, что выход "Наполи" в 1/8 финала спасет Анчелотти, но руководство твердо намерено расстаться с 60-летним тренером. В Серии А неаполитанцы занимают 7-е место и почти два месяца не выигрывают в чемпионате.