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Гаттузо отклонил 18 предложений, в том числе от московского клуба

Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений до того, как принял предложения клуба из Неаполя, сообщает Чемпионат со ссылкой на La Repubblica.

По информации издания, Гаттузо мог получить работу в «Валенсии», «Дженоа», а также в клубах из Москвы, Китая и Греции.

Напомним, в «Наполи» 41-летний специалист сменил Карло Анчелотти. О назначении было объявлено 11 декабря. Ранее Дженнаро возглавлял «Милан», «Пизу», ОФИ, «Палермо» и «Сьон».

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской серии А. В 15 матчах команда из Неаполя набрала 21 очко (5 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

В 16-м туре чемпионате Италии «Наполи» сыграет с «Пармой». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» 14 декабря, начало — в 20:00 мск.


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Теги: Гаттузо Наполи
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