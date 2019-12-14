Гаттузо – о поражении в матче с "Пармой": у "Наполи" психологические проблемы

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата Италии с "Пармой" со счётом 1:2. Эта встреча стала для Гаттузо первой на посту главного тренера неаполитанского клуба."Я не считаю правильным говорить о неудаче, потому что первые 10 минут показали всё. У этой команды психологические проблемы, так как "Наполи" не привык к такой длинной серии без побед в Серии A. Эти игроки привыкли бороться за высокие места, поэтому сейчас они стараются адаптироваться. Я беру на себя всю ответственность за поражение. Болельщики, естественно, будут недовольны, потому что результаты не соответствуют ожиданиям. Сейчас моя главная задача — помочь команде снова обрести спокойствие. Я не хочу слышать разговоры о неудаче. Мы могли бы добиться большего", - цитирует Гаттузо Football Italia.