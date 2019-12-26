Де Лигт: надеюсь надолго остаться в "Ювентусе"

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт дал понять, что не планирует уходить из своего нынешнего клуба в ближайшее время."Я очень счастлив в Турине, надеюсь остаться здесь надолго. Был очень горд присоединиться к "Ювентусу". Конечно, когда такой большой клуб хочет тебя приобрести, это большая честь. Мне всегда нравился "Ювентус". Я счастлив и горд носить футболку этого клуба", - цитирует де Лигта пресс-служба "старой синьоры".Напомним, Маттейс стал игроком "Ювентуса" в июле 2019 года. За нидерландского защитника туринцы заплатили амстердамскому "Аяксу" € 85,5 млн.