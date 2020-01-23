Джан может перейти в дортмундскую "Боруссию"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую "Боруссию".



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, немецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с футболистом. Теперь осталось договориться с "Ювентусом" о сумме трансфера. Известно, что "Боруссия" предлагает за Джана 18 миллионов евро, но туринский клуб планирует получить больше.



Напомним, Джан перешел в "Ювентус" летом 2018 года на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за "Ливерпуль".



В нынешнем сезоне Джан провел 8 матчей в чемпионате Италии.