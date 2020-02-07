Напомним, 5-го февраля португальскому футболисту исполнилось 35 лет.
"В СМИ постоянно появляется много разных имен. Но Роналду для нас слишком стар", - цитирует Хайнера TZ.
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, перейдя из "Реала" за 112 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Роналду забил 22 мяча в 27 проведенных матчах.
Президент "Баварии": Роналду слишком стар для нас
Президент "Баварии" Херберт Хайнер рассказал, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду из-за своего возраста не перейдет в мюнхенский клуб.
Фото: © imagephotoagency.it
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