Матюиди заявил, что продлил контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди продлил контракт с клубом. Об этом футболист сообщил в интервью Le Figaro.

"Я остаюсь в Турине. В моем контракте был пункт, согласно которому можно было активировать продление на один год. Я очень рад, что останусь в "Ювентусе". Моей семье нравится этот город, что тоже повлияло на мое решение", - сказал футболист.

Матюиди перешел в "Ювентус" в 2017 году из "ПСЖ". В его активе 118 матчей за команду, в которых он забил восемь голов и сделал 7 результативных передач.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Матюиди Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Рома" хочет выкупить трансферы Смоллинга и Мхитаряна
Яровинский: нападающий "Хоффенхайма" был готов подписывать контракт, но мы развернули его прямо в офисе
Уткин: как Дзюба отказал "Тоттенхэму"? Как персонаж фильма отказал Жанне Фриске 2
Уткин: что может помешать "Зениту" стать чемпионом? Отчаянное сопротивление "Сочи" и "Оренбурга". То есть, ничего 3
Уткин: от всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион 7
Матюиди заявил, что продлил контракт с "Ювентусом"
Родриго из-за удаления в матче за "Кастилью" пропустит класико с "Барселоной" (видео)
Гвардиола: "Реал" меня невероятно восхищает. Хотим подражать им
Яровинский рассказал, зачем ЦСКА в 2015 году подписал Алибека Алиева
Яровинский рассказал, кого в ЦСКА было сложнее всего убедить подписать новый контракт
"Был на охоте в Якутии. И тут звонок из ЦСКА – у нас жопа". Яровинский - о дисквалификации Еременко
"Это просто гол". Кавани - о 200-м мяче за "ПСЖ"
Де Брейне заявил, что "Сити" станет неудачником, если не выиграет Лигу чемпионов
Игнатьев - о переходе Рами в "Сочи": надо отдать должное сочинцам, они проявили умение уговорить человека
Борис Игнатьев: то, что "Сочи" смог взять Рами - большое завоевание
Фонсека: Мхитарян здорово выглядел в матче с "Лечче", мы соскучились по нему
"Барселона" опубликовала заявку на матч с "Наполи"
ЦСКА может арендовать защитника "Байера" 1
Мбаппе - в топ 7 лучших бомбардиров в истории "ПСЖ". Ему 21 год 1
Рами на русском языке обратился к болельщикам "Сочи"
Все матчи 26-го тура чемпионата Италии могут быть перенесены из-за вспышки коронавируса
Брат девушки-судьи, работавшей в финале Кубка Легенд: позор звёздам мира! 4
"Было жарко! В истории навсегда!" Судившая финал Кубка Легенд девушка высказалась о скандальном матче 3
4:3! "ПСЖ" с трудом обыграл "Бордо"
"Атлетико" одержал победу над "Вильярреалом"
Кавани забил 200-й гол за "ПСЖ"
Жесть на Кубке Легенд: женщина засуживала иностранных звёзд, те оскорбляли её и уходили с поля, зрители освистывали своих 3
Анчелотти: "Эвертон" двигается в верном направлении
"Это моя лучшая неделя в карьере". Артета - о победе над "Эвертоном"
Бруно Фернандеш: хочу помочь "МЮ" выйти в Лигу чемпионов
Все новости