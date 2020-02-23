Матюиди заявил, что продлил контракт с "Ювентусом"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди продлил контракт с клубом. Об этом футболист сообщил в интервью Le Figaro.



"Я остаюсь в Турине. В моем контракте был пункт, согласно которому можно было активировать продление на один год. Я очень рад, что останусь в "Ювентусе". Моей семье нравится этот город, что тоже повлияло на мое решение", - сказал футболист.



Матюиди перешел в "Ювентус" в 2017 году из "ПСЖ". В его активе 118 матчей за команду, в которых он забил восемь голов и сделал 7 результативных передач.