Защитник "Лейпцига" может за 60 миллионов евро перейти в "Милан"

Защитник "Лейпцига" Дайо Упамекано может перейти в итальянский "Милан".

Фото: moosegazette

По информации Calciomarcato.com, скауты "россонери" уже продолжительно время следят за выступлениям французского защитника.



Действующий контракт Упамекано с "Лейпцигом" заканчивается летом 2021-го года. В контракте игрока прописаны отступные в 60 миллионов евро.



В СМИ появлялась информация, что "Милан" может возглавить немецкий тренер Ральф Рангник, хорошо знакомый Упамекано по совместной работе в "Лейпциге", и это может сыграть ключевую роль в переходе 21-летнего защитника.



В этом сезоне Дайо Упамекано провёл 27 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах и отметился голевой передачей.



В Серии А 2019/2020 "Милан" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.