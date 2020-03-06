По информации Calciomarcato.com, скауты "россонери" уже продолжительно время следят за выступлениям французского защитника.
Действующий контракт Упамекано с "Лейпцигом" заканчивается летом 2021-го года. В контракте игрока прописаны отступные в 60 миллионов евро.
В СМИ появлялась информация, что "Милан" может возглавить немецкий тренер Ральф Рангник, хорошо знакомый Упамекано по совместной работе в "Лейпциге", и это может сыграть ключевую роль в переходе 21-летнего защитника.
В этом сезоне Дайо Упамекано провёл 27 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах и отметился голевой передачей.
В Серии А 2019/2020 "Милан" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Защитник "Лейпцига" может за 60 миллионов евро перейти в "Милан"
Защитник "Лейпцига" Дайо Упамекано может перейти в итальянский "Милан".
Фото: moosegazette
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