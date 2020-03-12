Ранее венесуэльский портал El Nacional сообщил, что Дибала заразился коронавирусом COVID-19. Официального объявления туринский клуб на данный момент не делал.
Несколько дней назад "Ювентус" сообщил о том, что коронавирус выявили у защитника команды Даниэле Ругани. Вся команда после этого была помещена на карантин.
Журналист Goal опроверг информацию о том, что у Дибалы коронавирус
Журналист Goal.com Ромер Агрести, который специализируется только на "Ювентусе", опроверг информацию о том, что у нападающего Пауло Дибалы коронавирус.
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