Журналист Goal опроверг информацию о том, что у Дибалы коронавирус

Журналист Goal.com Ромер Агрести, который специализируется только на "Ювентусе", опроверг информацию о том, что у нападающего Пауло Дибалы коронавирус.

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Ранее венесуэльский портал El Nacional сообщил, что Дибала заразился коронавирусом COVID-19. Официального объявления туринский клуб на данный момент не делал.



Несколько дней назад "Ювентус" сообщил о том, что коронавирус выявили у защитника команды Даниэле Ругани. Вся команда после этого была помещена на карантин.