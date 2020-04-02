Шевченко: "Милан" - мой второй дом

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих теплых воспоминаниях об игре за итальянский "Милан".
Фото: eurosport
Шевченко играл за "россонери" с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 годы.

- Красный и черный — цвета, которые всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, который дал мне так много, клуба, который сделал меня победителем Лиги чемпионов и помог мне достичь всего в футболе.

Милан — это мой второй дом, а 8 лет, проведенные там, сблизили меня с итальянцами. Я буду помнить Италию за то, что я выиграл и чего добился там, но прежде всего — за мои отношения с болельщиками и простыми итальянцами, особенно из Милана, - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что в составе "Милана" Шевченко выиграл Серию А, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Италии.

Под руководством Шевченко сборная Украины вышла на Евро с первого места в противостоянии с командами Португалии и Сербии. УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за коронавируса.




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Теги: Серия А Милан Шевченко
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