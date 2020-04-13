Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Мино Райолой

Как сообщает Corriere dello Sport, форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье больше не сотрудничает с агентом Мино Райолой.

Фото: © Jonathan Moscrop

По данным источника, Инсинье намерен провести всю карьеру в неаполитанском клубе, в связи с чем решил больше не работать с агентом.



Контракт Инсинье с "Наполи" рассчитан до лета 2022 года.



В нынешнем сезоне Инсинье забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 25 матчах Серии А.