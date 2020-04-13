Балотелли рассказал, что хочет поиграть за "Наполи"

Форвард "Брешии" Марио Балотелли признался, что хотел бы сыграть в футболке "Наполи".



"Был бы очень счастлив перейти в "Наполи". Я серьезно говорю. Моя дочь болеет за этот клуб. Я ей пою "Брешия", "Брешия", а она все равно болеет за "Наполи". Она была в восторге, когда я сводил ее на домашний матч "Наполи", - сказал Балотелли в инстаграме в прямом эфире с бывшим защитником сборной Италии Фабио Каннаваро.



Напомним, 29-летний Балотелли за свою карьеру успел поиграть за "Лумеццане", "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ницце" и "Марсель". В его активе 36 матчей и 14 голов в составе сборной Италии.