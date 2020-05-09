— По крайней мере, у меня есть честность и мужество говорить людям в лицо. У тебя было так много возможностей сделать это с 2013 года, поступить как настоящий мужчина, но ты этого не сделал. Кто знает, что ты скажешь однажды о своих нынешних товарищах по команде, странный капитан… Если это означает быть чемпионом, то я предпочитаю не быть им. И я никогда не проявлял неуважения к футболке сборной Италии, — рассказал Балотелли в своём инстаграме.
Напомним, ранее Кьеллини назвал Балотелли плохим человеком.
35-летний Кьеллини выступает за "Ювентус" с лета 2005 года. В нынешнем сезоне он провёл три матча в Серии А.
29-летний Балотелли нынешний сезон проводит в "Брешии". В текущем сезоне он забил пять голов в 19 матчах чемпионата Испании.
Балотелли — о Кьеллини: кто знает, что ты скажешь однажды о своих нынешних товарищах по команде, странный капитан
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли ответил на критику защитника "Ювентуса" Джорджо Кьеллини.
Фото: Getty Images
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