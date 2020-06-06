Балотелли отказался разрывать контракт с "Брешией", игрока уведомили об увольнении

Скандально известный форварда Марио Балотелли был уволен из итальянского клуба.

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Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Ранее нападающий пропускал тренировки на протяжении недели, ссылаясь в социальных сетях на болезнь. Руководству клуба и врачу игрок не стал ничего сообщать.



По информации источника, Балотелли отказался разрывать контракт, поэтому клуб отправил ему письмо с уведомлением об увольнении.